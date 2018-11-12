İŞKUR Müdürü Coşkun Güven belediye başkanlığı adaylığına müracaatını yaptı

Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti'den Yenice Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklayan Coşkun Güven resmi müracaatını yaptı.

Kalabalık bir toplulukla AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı'na gelen Coşkun Güven, başvuru belgelerini AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'a teslim etti. AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık yaptığı konuşmada , başvuru gününün bugün son olduğunu belirterek adaylara başarılar diledi.

AK Parti'den Yenice Belediye Başkan aday adayı olan Coşkun Güven, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti'den Yenice Belediye Başkanlığı aday adaylığı için Bugün 'Yenice için , şimdi birlik zamanı' diyerek kolları sıvadıklarını söyleyerek, " Öncelikle aday adaylığımın Yenicemize, bölgemize ve şahsıma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde,16 yıldır milletimize, ülkemize ve kutlu bir davaya hizmetin adı olan AK Parti çatısı altında memleketimize ve milletimize yerel yönetim alanında hizmet etmek adına bir yola çıktım. 20 yılı aşkındır çalışma hayatı ve işgücü piyasası alanında yürüttüğüm Kamu hizmet tecrübemi, yine bölgemiz ve memleketimize hizmet etme yarışında da göstererek Yenicemizin yönetimine talip oldum. Doğal güzellikleri ve muhteşem tabiatıyla turizm şehri, orman ürünleri imalatıyla da sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yenicemize kazandırmaya çalışacağımız projelerimizi uygulamak için yerel yönetimlerin mimarı AK Parti'den aday adayı oldum.Yenice Belediyemizde görev anlayışımız, AK Parti Belediyeciliği tecrübesi ışığında, insan odaklı yönetim anlayışı ile hareket edip, yaşanabilir güzel şehirler imar ederek, milletimize hizmet etmek olacaktır.Milletimize ve memleketimize hizmet için çıktığımız bu yolda tüm hemşerilerimizin ve sizlerin desteğini bekliyorum. Bu tarihi dönemde yepyeni, dinamik ve etkin bir yerel yönetim anlayışı için görev ve yetkiye talip olduğumu belirtip , aday adaylığımızın hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.