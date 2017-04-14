Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:50

İŞKUR’dan “Engelleri Birlikte Aşalım” projesi

İŞKUR Karabük Müdürü Coşkun Güven, İŞKUR tarafından, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere hibe desteği verileceğini açıkladı.

İŞKUR’dan “Engelleri Birlikte Aşalım” projesi

14 Nisan 2017 13:50


Güven yaptığı açıklamada, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alan kesimlerin başında bulunan engellilere ve eski hükümlülere yönelik olarak başlatılan projenin amacının, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, “Engellilere yönelik 36 bin TL’ye kadar verilebilecek hibe kapsamında, İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar, kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla yüzde 60’ı, işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler destek kapsamında. Başlatılan projelerin sürdürülebilir olması bakımından kurulan işletmelerin fiili olarak faaliyetine devam edip etmediği de takip edilecek olup, engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projelerin desteklenecek. Bunun yanında kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere de yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanacak. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    22°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:14
  • Güneş :06:02
  • Öğle :13:01
  • İkindi :16:45
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!