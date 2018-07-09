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09 Temmuz 2018 15:42

İŞKUR’la, kendi işlerinin patronu olmak için toplandılar

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yenice’de açıldı.

İŞKUR’la, kendi işlerinin patronu olmak için toplandılar

09 Temmuz 2018 15:42


Kursun açılışında konu ile ilgili bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, 2018 yılı için İŞKUR olarak İl genelinde yaklaşık 700 kişiye bu eğitimleri vermeyi hedeflediklerini, Karabük ve Safranbolu da yılın ilk 6 aylık döneminde 350 dolayında kişiye eğitim verdiklerini , bugün de Yenice’de Esnaf Odasının katkıları ile 25 kişiye yönelik kursu başlattıklarını belirtti. Amaçlarının istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarının, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, iş fikirlerinin geliştirilmesi, üretim, yönetim ve finansal planların oluşturulması amacıyla eğitimler vermek olduğunu belirten İl Müdürü Güven, özellikle yeni girişimci adaylarının KOSGEB desteklerinden yararlanmaları için bu belgeye ihtiyaçlarının olduğu vurgusunu yaptı.4 fiili gün, 32 saat sürecek eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilerek, kendi işlerinin patronu olmaları yönünde destek verileceğini,eğitimlerde ayrıca , girişimci adaylarına İŞKUR ve diğer devlet destekleri hakkında da bilgi verilerek, başarılı ve sürekli işletmelerin kurulmasına yardımcı olunacağını belirtti.Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu’ da , kursun Yenice de yapılmasına dikkat çekerek İŞKUR yönetimine teşekkür eserek , yeni girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu ve özellikle üretim yapılan işyerlerinin artırılmasının ekonomiye de destek açısından önemli olduğunu ve oda olarak katılımcılara her türlü desteğin verileceğini belirtti.


Programın sonunda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Oğuz tarafından verilmeye başlandı.




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