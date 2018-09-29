İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmet Taşdemir: “Beklediğimiz gibi zor maç oldu”

Spor Toto 1.

Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu söyledi.


Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taşdemir, “Gerçekten mücadelesini takdir ettiğim takım Karabükspor. Çok mücadeleciler. Bugün de aynı mücadeleyi gösterdiler. Biz ilk yarı oyunu koparmak için telaşlı oynadık. İkinci yarı bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Ondan sonraki pozisyonlarda fark olabilirdi ama, kritik bir maçtı. Galip gelip için 3 puan aldığımız için sevinçliyiz ama oyun olarak aynı şeyleri söylemeyeceğim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.