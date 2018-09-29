İsmet Taşdemir: “Beklediğimiz gibi zor maç oldu”

Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taşdemir, “Gerçekten mücadelesini takdir ettiğim takım Karabükspor. Çok mücadeleciler. Bugün de aynı mücadeleyi gösterdiler. Biz ilk yarı oyunu koparmak için telaşlı oynadık. İkinci yarı bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Ondan sonraki pozisyonlarda fark olabilirdi ama, kritik bir maçtı. Galip gelip için 3 puan aldığımız için sevinçliyiz ama oyun olarak aynı şeyleri söylemeyeceğim” dedi.