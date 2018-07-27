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27 Temmuz 2018 17:22

İstanbul Valisi Vasip Şahin Safranbolu’yu gezdi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, tarihi ve turistik yerleri incelemek amacıyla Karabük’e geldi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Safranbolu’yu gezdi

27 Temmuz 2018 17:22


Sabah saatlerinde Karabük’e gelen Vali Şahin, Safranbolu eski çarşı bölgesinde bulunan Kazdağlıoğlu Camii, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Yemeniciler Arastası, Demirciler Bakırcılar Arastası, Kaymakamlar Evi, Cinci Hanı, başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezerek incelemelerde bulundu.


Şahin, tarihi miras olan Safranbolu’nun halen canlı bir şekilde yaşadığı, yaşatıldığı sivil mimarinin şaheser örneklerinin var olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, buraya gelen ziyaretçileri içten ve güler yüzlü bir misafir eden Safranboluları tebrik ettiğini söyledi.




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