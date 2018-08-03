İmza töreninde konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami ACAR, İŞKUR’un kamu kurumları arasında özel sektör mantığı ile çalışan bir kurum olduğunu belirterek, “Bu anlamda, Karabük ’te uyum içinde çalıştığımız ve önemli işler ürettiğimiz İŞ-KUR’u iş dünyamızın ayrılmaz bir parçası görüyoruz. İş dünyası olarak kentimizin istihdamına katkı sağlayacak her türlü girişimi destekliyoruz. Çünkü iş ve aş, ülkemizin sosyal huzurudur” dedi.

Bir ülkenin gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi için en temel unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Acar şunları söyledi: “Teknik ve mesleki eğitimde çağa uygun bir sistem oluşturmalıyız. Teknik ve mesleki eğitimi ulusal bir politika haline getirmeliyiz. Bugün iş dünyasının en çok, nitelikli insan gücü eksiğini hissettiğine dikkat çeken Acar, mesleksiz ve işsiz çok sayıda insan bulunduğunu ve mesleki eğitimin bu noktada önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, MEGİP Protokolünün TOBB’la Çalışma Bakanlığı düzeyinde imzalanmış olması, bu projeye güç verecektir.”

“Temel hedef istihdam”

Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Coşkun GÜVEN ise kurumun çalışmalarını özetleyerek, Türkiye geneli işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşürme seyrine girdiğini, devletin İstihdam Teşviki ve uygulamaları ile İşverenlerin yanında olduğunu, kurum olarak İşverenlerin nitelikli eleman açığını karşılamak adına, iş arayanları, genç ve kadın işsizleri, meslek öğrenmek isteyen ve dezavantajlı grupları istihdama katma çabasında olduklarını belirtti. Mesleki eğitimde en verimli sistemin teorik eğitimin yanında iş başında eğitim olduğunu kaydeden Güven, “MEGİP Protokolü istihdam sorunun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adımdır. İşverenlerimizin bu yöndeki taleplerini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.