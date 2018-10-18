İtfaiye çatı kiremitlerini sökerek yangına müdahale etti

Karabük'te tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangında itfaiye ekipleri kiremitleri sökerek yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Ahmet Ünal sokak üzerinde bulunan Hüseyin Misoğlu'na ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çatıya çıkarak kiremitleri söktükten sonra yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.