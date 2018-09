İzne çıktı, ilk işi şehit arkadaşının mezarını ziyaret etmek oldu

Batman'da iki hafta önce PKK terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan'ın silah arkadaşı, şehidin mezarını ziyaret etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 31 Ağustos 2018 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 2 silah arkadaşı şehit edilen Karabüklü Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Dedeoğlu, izne çıktıktan sonra baba evine uğramadan şehit silah arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın mezarını ziyaret etti. Dedeoğlu, şehit arkadaşı için “Allah şehadetini kabul etsin devrem. Mekanın cennet olsun güzel adam Şehit Recep Turan” ifadelerini kullandı.

“Koruyamadım, hakkını helal et”

Dedeoğlu düzenlenen operasyonun ardından şehit silah arkadaşı için sosyal medya üzerinden göz yaşartan şu paylaşımı yapmıştı:

“Hayatımın en zor gecesini yaşıyorum, Bu gece bitmiyor, geçmiyordu. Her zaman yanında aynı canım silah arkadaşım dediğim kişi şehit oluyor. Güler yüzlü devrem toprağım daha ne günlerimiz vardı yakışmadı, koruyamadım. Hakkını helal et bize mekanın cennet olsun can kardeşim benim.”