Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 179.yılı kutlandı

Kuruluş Yıldönümü Karabük Kent Meydanında düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen törene Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Per. Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Askeri Personel ve vatandaşlar katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya tarafından Jandarma Genel Komutanlığı çelenk’inin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Teşkilatı’nın tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Vali Çeber Jandarma Teşkilatının üstün vazife anlayışı sarsılmaz disiplini etkili ve gerçekçi eğitimi yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığını belirterek, “Tarihi kahramanlıklarla, başarılarla, şan ve şerefle dolu Türk Jandarmasının kuruluşunun 179. Yılını canı gönüldün kutluyorum. Jandarma Teşkilatımız devletimizin en köklü kurumlarından birisidir. Kurulduğu günden bugüne kadar da gece-gündüz, yaz-kış, uzak-yakın demeden her an her dakika milletimizin hizmetinde olan ve her konuya eğilen bir teşkilattır. Milletimizin gözünde taşıdıkları üniforma ile devletin somutlaşmış halidir. Milletimiz asker ve polis üniforması gördüğü zaman bu üniformalara haklı bir kutsiyet atfeder ve Türk Jandarması da 179 yıldır bunun hakkını onurla, gururla vermiştir. Türk Jandarma Teşkilatımız bugün PÖH’lerimizle Afrin’de kahramanca vatanımızın, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, varlığını ve sınırlarını korurken bir taraftan da yurt içerisindeki en ücra köşelerde asayiş ve trafik timleriyle hizmetler yürütmektedir. Türk Jandarma Teşkilatımız son derece yüksek teknolojiyi kullanmakta ve kurumsal kimliğinin, kültürünün ve 179 yıldır sergilediği uyum ve birlikteliği bu teknik imkânlarla birleştirerek hizmetlerinin kalitesine kalite katmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 179 yıldır bu memleketin, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için, sınırlarımızın korunması için fedakârca canını siper ederek şehit olan Jandarma mensuplarımızı tüm şehitlerimizle beraber tekrar minnetle, şükranla ve rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Görevdeki Jandarma personeli mesai arkadaşlarıma da başarılı, huzurlu ve kıvanç dolu bir çalışma hayatı temenni ediyorum” dedi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. Yılı kutlamaları kapsamında Kent Meydanı Atatürk Anıtında gerçekleşen törenin akabinde İl Jandarma Komutanı Cihan Ulukaya beraberinde Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve Jandarma Personeli ile birlikte Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret ederek günün anısına çiçek takdim ettiler.