Kaçan otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

3 ayrı otomobilde yakalanan 12 kişiden 10’u sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama sonrası durmayarak kaçan 37 plakalı bir otomobili polisler kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası durdurulan otomobilde C.K., İ.D., N.İ. ve E.T isimli şahısların üzerini arayan ekipler 10,15 gram skunk ile araçtan 6,5 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca durdukları bir 34 plakalı bir başka otomobilde R.Ü. ve B.Ü isimli şahıstan ise kağıda sarılı içime hazır şekilde 5,20 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve satımı noktasında kentte göz açtırmayan Narkotik timleri, içerisinde T.G., K.Ş., A.G. ve G.G isimli şahısların bulunduğu bir başka otomobilde ise 77 adet ekstasy hap ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yaşları küçük olan M.Ş ve B.Ü isimli çocuklar yapılan işlemlerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ifadeleri tamam biri kadın 10 kişi de adliyeye sevk edildi.