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14 Temmuz 2018 23:46

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli düzenlendi.

KADEM’den ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ paneli

14 Temmuz 2018 23:46


KADEM tarafından Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan gaziler, o gece yaşadıklarını Karabüklülerle paylaştı.


Programa Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan, Ülfet Görgülü ve Ekrem Keriş tarafından katılımcılara sunumlar yapıldı.


Program ‘15 Temmuz İzlerine Kadın Duruşu’ konulu panel ile devam ederken panelistler 15 Temmuz Gazilerinden Nebahat Topaloğlu, emekli polis memuru Mustafa Gülen ve kızı Rabia Gülen ile Ali Özleyen 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.




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