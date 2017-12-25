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25 Aralık 2017 15:58

Kadınlar satranç il birinciliği yarışması sona erdi

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadınlar Satranç İl Birinciliği Yarışması sona erdi.

Kadınlar satranç il birinciliği yarışması sona erdi

25 Aralık 2017 15:58


Karabük Gençlik Merkezinde düzenlenen ve kadın sporcuların mücadele ettiği müsabakalar bir birinden renkli görüntülere sahne oldu.


İki gün süren çekişmeli müsabakalar sonunda Ebrar Rana Demirci birinci olurken, Elif Sude Doğdu ikinci, Berra Ufuk ise üçüncü oldu.


Birinci olan Demirci, Kadınlar Satranç Türkiye Şampiyonası’nda Karabük’ü temsil edecek.


Turnuvayı takip eden Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin sporculara başarılar dileyip derece alanları tebrik etti.


Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.




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