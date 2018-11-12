Kağıt Rölyef kursuna yoğun ilgi

Safranbolu Belediyesi'ne bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR, İlçe Müftülüğü ve çeşitli kurumlarla işbirliği ile yüzlerce farklı branşta kurs eğitimlerini sürdürüyor.

SAKEM Aşağı Tokatlı şubesinde Saime İpek Ceylani tarafından verilen ‘'Kağıt Rölyef'' kursunda, kursiyerler birbirinden farklı eserler üretiyor.

Kültürel mirasın geçmişten geleceğe taşınması anlamında oldukça önemli bir kurs olan Kağıt Rölyef kursunda kağıttan 3 boyutlu tablolar elde ediliyor. Rölyef sanatı genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştirilmesi ile yapılıyor ve sanatseverlerin beğenisini kazanıyor.

Kabartma sanatı olarak da bilinen üç boyutlu rölyef tabloların gerçeğe yakın görüntü hissi verdiğini vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Rölyef tabloları diğer sanatlardan ayıran en önemli özellik katmanlar halinde oluşu. Düz bir zemin görüntüsü olmadığı için gerçek görüntü izlenimini vermesi bu sanata ayrıcalık katıyor. SAKEM'de çeşitli ve farklı kurslar yer alıyor ve her geçen gün yenleri ekleniyor. Böylece 8 ayrı şubede ücretsiz eğitim alan kursiyerlerimiz hem vakit geçiriyor hem de meslek ediniyor'' ifadelerini kullandı.