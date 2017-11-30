Kahrını çeken aracını çatıya yerleştirip baş tacı etti

Karabük’ün en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden gözlük dükkanı işleten Sabit Öztürk, daha önce kullandığı ve satmaya kıyamadığı 1969 model vosvos aracının motorunu sökerek işyerinin çatısına yerleştirdi.

Karabük - Bartın yolundan Ovacuma köyü girişinde yer alan Vosvos aracından esinlendiğini belirten Öztürk, “Sonuçta bir görsellik katıyor. Amacımız ilgi oluşturmak ve adres belirmek. Karabük’e güzel şeyler kazandırmak sonuçta daha önce bindiğim araç. Benim uzun süre kahrımı çeken bir araç. Şimdi başımızın tacı yaparak çatıya çıkarttım. Bunu gereksiz gören ve anlamsız bulanlar var. Sadece adres belirtmek ve farkındalık oluşturmak adına yaptım” dedi.

Öte yandan cadde üzerinden geçen vatandaşlar ise çatıda vosvos’u görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, özçekim yapmaktan da kendilerini alamıyorlar.