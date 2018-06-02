Kalaycılar mahalle gençliğinden 2 bin kişilik iftar sofrası

Kalaycılar mahallesi gençleri, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Kalaycılar Mahallesi gençleri kendi imkanlarıyla Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerinde organize ettikleri iftar yemeğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük Milletvekili adayı Niyazi Güneş, MHP’nin Karabük Milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez, CHP’nin Karabük Milletvekili adayı Dr.Hüseyin Avni Aksoy, siyasi parti temsilcilerinin ilçe başkanları, oda başkanları , muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinde, iftar saatine kadar Kur’an-ı Kerim okundu. Yoğun ilginin yaşandığı iftar yemeğinde onlarca genç de masalara hizmet için koşturdu. Akşam ezanının okunmasının ardından yapılan dua ile oruçlar açıldı.