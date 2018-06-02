Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 22:24

Kalaycılar mahalle gençliğinden 2 bin kişilik iftar sofrası

Yenice ilçesinde Kalaycılar Mahallesi gençleri bir araya gelerek geleneksel hale getirdikleri toplu iftar yemeğinin bu yıl 6’ncısı yaptı.

Kalaycılar mahalle gençliğinden 2 bin kişilik iftar sofrası

02 Haziran 2018 22:24

Kalaycılar mahallesi gençleri, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi.


Kalaycılar Mahallesi gençleri kendi imkanlarıyla Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerinde organize ettikleri iftar yemeğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük Milletvekili adayı Niyazi Güneş, MHP’nin Karabük Milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez, CHP’nin Karabük Milletvekili adayı Dr.Hüseyin Avni Aksoy, siyasi parti temsilcilerinin ilçe başkanları, oda başkanları , muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


İftar yemeğinde, iftar saatine kadar Kur’an-ı Kerim okundu. Yoğun ilginin yaşandığı iftar yemeğinde onlarca genç de masalara hizmet için koşturdu. Akşam ezanının okunmasının ardından yapılan dua ile oruçlar açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç