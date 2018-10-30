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Kamyon devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kireç yüklü kamyon devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kireç yüklü kamyon devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice -Karabük karayolu üzerinde bulunan Ezankaya tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan yüklediği kireci Karabük'e götürmek için yola çıkan Recep Akbağ yönetimindeki 74 AD 961 plakalı silobas dorse takılı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ezankaya tüneli çıkışında devrildi. Kireç yüklü kamyon sağ tarafa yatarken, Recep Akbağ kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, jandarma ekiplerine haber verdi. Devrilen kamyon sebebiyle yol trafiğe bir müddet kapandı. Olay yerine gelen çekici yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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