Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Karabük'te kapalı kasa kamyonetin arkasına yapışarak yolculuk eden 5 kişi korku dolu anlara neden oldu. Yanından geçen araçlara bile aldırış etmeyen yolcuların o anları ise arkalarından seyreden başka 1 kişi tarafından anbean kameraya kaydedildi.

Safranbolu ilçesinde kaydedilen görüntüler bu kadarına 'pes' dedirtti. Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde şehir merkezine çıkmak isteyen 5 genç, bu sırada yoldan geçen kapalı kasa kamyonetin arkasına yapışarak yaklaşık 3 kilometre boyunca tehlikeli bir yolculuk yaptı. Yanından geçen araçlara bile aldırış etmeyen gençler, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Sarkarak yolculuk eden gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ana yol üzerinde tehlikeli bir şekilde kamyon kasasına yapışarak tehlikeli yolculuk yapan gençleri bir vatandaş ise bu anlara cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde gençlerin kamyonetin yavaşlamasını fırsat bilerek tek tek atlamaları ve kendilerini çekenlere el salmaları ise dikkat çekti.