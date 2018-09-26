Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat

Karabük'te havaların yağışla birlikte soğumaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan Kanlıca Mantarı'nın kilosunun 40 TL olması tepkilere neden oldu.

Genellikle soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve gayet lezzetli olan Kanlıca Mantarı Safranbolu Kıranköydeki eski perşembe pazarında 40 TL'den satışa sunuldu. Bilimsel adı ‘Lactarius salmonicolor' olan mantar sofraların vazgeçilmezi durumunda. Köylüler tarafından toplanan Kanlıca mantarı et alıp yiyemeyen vatandaşlar ve damak tadına düşkün olanlar için vazgeçilmez bir mantar türüdür. İnsan için sağlık deposu olan bu mantarın 40 TL'den satılmasına bazı vatandaşlar “dolarla mı geliyor” diye tepki gösterdi.