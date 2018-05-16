Kanyon Park projesi kapsamında çalışmalar başladı

Kanyon Park projesinde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 metre uzunluğunda da su kanalı bulunacak. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarının da bulunduğu daha birçok tesis ve alan yer alacak.

Kanyon Park projesinin tamamlanması ile Karabük’te gençlerin spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri her şeyden önemlisi kaynaşabilecekleri bir cazibe merkezi oluşacak.

Başkan Vergili, bu proje ile Karabük halkının nefes alabileceği bir yere ihtiyacı olduğunu bu yüzden Kanyon Park projesinin çalışmalarına başlanıldığını belirterek, “Karabük’ün sosyal yaşamına zenginlikler katacak bu alanda her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Burası sadece Karabük halkına değil çevremizdeki il ve ilçelere de hitap edecek” dedi.