Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:50

Kanyon Park projesi kapsamında çalışmalar başladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin en önemli projeleri arasında yer alan Beşbinevler ve Safranbolu arasında hayata geçirmeyi planladığı Kanyon Park Projesi’nin ön çalışmaları başladı.

Kanyon Park projesi kapsamında çalışmalar başladı

16 Mayıs 2018 15:50


Kanyon Park projesinde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 metre uzunluğunda da su kanalı bulunacak. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarının da bulunduğu daha birçok tesis ve alan yer alacak.


Kanyon Park projesinin tamamlanması ile Karabük’te gençlerin spor yapabilecekleri, eğlenebilecekleri her şeyden önemlisi kaynaşabilecekleri bir cazibe merkezi oluşacak.


Başkan Vergili, bu proje ile Karabük halkının nefes alabileceği bir yere ihtiyacı olduğunu bu yüzden Kanyon Park projesinin çalışmalarına başlanıldığını belirterek, “Karabük’ün sosyal yaşamına zenginlikler katacak bu alanda her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Burası sadece Karabük halkına değil çevremizdeki il ve ilçelere de hitap edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç