Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 16:54

Kanyon park projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

Karabük Beşbinevler Mahallesi ve Safranbolu arasında hayata geçirmesi planlanan Kanyon Park Spor Vadisi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kanyon park projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

27 Ağustos 2018 16:54


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin en önemli projeleri arasında yer alan Kanyon Park Spor Vadisi projesinde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 metre uzunluğunda su kanalı bulunacak. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarının da bulunduğu daha birçok tesis ve alan yer alacak.


Kanyon Park Spor Vadisi projesinin tamamlanması ile Karabük’te gençlerin spor yapabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri her şeyden önemlisi kaynaşabilecekleri bir cazibe merkezi oluşacak.


Başkan Vergili Karabük halkının nefes alabileceği bir yere ihtiyacı olduğunu ve Karabük’ün sosyal yaşamına zenginlikler katacak parkta her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç