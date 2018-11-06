Kanyon Park projesinde çalışmalar hızla devam ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin en önemli projeleri arasında yer alan Kanyon Park Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Vergili'nin Beşbinevler ve Safranbolu arasında hayata geçirmeyi planladığı Kanyon Park projesinde her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacağı, peyzaj alanının 310.000 metrekare, spor tesislerinin 17.000 metrekare, bisiklet yolunun 2 km, 1.870 m uzunluğunda su kanalının bulunacağı belirtildi.

Ayrıca Afet Evleri bölgesine yapılacak olan dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarının da bulunduğu daha birçok tesis Kanyon Park'ta yer alacak.

Kanyon Park projesinin tamamlanması ile Karabük'te gençlerin spor yapabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri bir cazibe merkezi oluşturması bekleniyor.