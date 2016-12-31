Kar yağışı altında Atatürk koşusu yaptılar

Karabük’te kar yağışı altında yapılan ve yaklaşık 15 santimetre kar kalınlığında ‘Büyük Atatürk Koşusu’ yarışlarında öğrenciler zor anlar yaşadı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temciliği tarafından Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü nedeniyle ‘Büyük Atatürk Koşusu’ düzenledi.

Yoğun kar yağışı altında Yenişehir bölgesinde yapılan koşuya yıldız küçük erkek ve kız olmak üzere 100 öğrenci katıldı.

Çamlık Orman girişinden başlayan ve bin 500 metre üzerinde yapılan yarışlarda ortaokul öğrencileri kar yağışı altında mücadele etti. Karlı kaplı yollarda oldukça zorlanan bazı öğrenciler kendilerini köpek kovaladığından bitiş noktasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı öğrenciler ise karlı zeminin azizliğine uğrayarak yere düştü.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, yarışlarda gerekli uyarıları yaparak, emniyet açısından her tülü tedbiri aldıklarını söyledi.

Özyaman, çocukların normal yaşamda da hayatla mücadele etmesi ve her şeyin kolay olmadığını anlamaları için zemin çok güzel olduğunu belirterek, “Diğer anlamda Belediye aranarak koşu ile ilgili parkurun temizlenmesi için yardım istendi. Ekiplerin başka arterlerde dolmuş ve otobüs hatlarını açmakta olduklarında gelemeyeceklerini söylediler. Dolayısıyla belediyemizin de herkesin canı sağ olsun. Önemli olan bu çocukların burada hayatın zor şartlarına alışması ve mücadele etmeyi öğrenmesidir. Biz spora bu anlamda bakıyoruz. Hayat bir mücadele işidir. Doğa ve kar hayatın bir gerçeğidir” dedi.