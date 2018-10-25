Kar yağışı ormanda çalışan sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde havaların soğuması ile bir anda bastıran kar yağışı ormanda çalışan işçilere zor anlar yaşattı.

Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya mevkiinde ormancılık işi yapan ve tomruk taşıyan kamyon sürücüleri aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kesilen ağaçların tomruklarının kamyonlara yüklendikten sonraki yolcuğunda kara hazırlıksız yakalanan sürücüler herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için dikkatli davrandı.

Kar yağışı nedeniyle ormandaki çalışmalara ara verildi.