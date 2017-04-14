Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:11

Kara, “ Hastane kuyrukları MHRS ile bitti”

Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.

Kara, “ Hastane kuyrukları MHRS ile bitti”

14 Nisan 2017 14:11

Dr. İsmail Kara, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) başarılı şekilde kullanıldığını belirterek, MHRS kullanımında hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini söyledi.


Kara, hastane kuyruklarında bekleme döneminin MHRS ile bittiğini ve sistem üzerinden geçen yıl ocak ayında alınan randevu sayısının 13 bin 798 olduğunu belirterek, “ Bu rakam 2017 Ocak ayında 20 bin 272’ye ulaşmıştır. Yine 2016 Ocak ayında acile başvuran hasta sayısı 28 bin 542 iken, 2017 Ocak ayında 26 bin 890 olması halkımızın acili kullanma konusunda da bilinçlendiğini göstermektedir." dedi.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan ise vatandaşların MHRS’yi etkin kullanmasından memnun olduklarını kaydederek, sistem sayesinde vatandaşlarımız poliklinik önlerinde gereksiz yere zaman kaybetmediklerini, bu sistem ile artık hastaların hastaneyi değil, hastanenin hastaları beklediğini vurguladı.


Doğan, tüm Karabük halkına daha kaliteli, hızlı, güvenilir sağlık hizmeti sunmak için genel sekreterlikle işbirliği içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    22°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:14
  • Güneş :06:02
  • Öğle :13:01
  • İkindi :16:45
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!