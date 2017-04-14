Kara, “ Hastane kuyrukları MHRS ile bitti”

Dr. İsmail Kara, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) başarılı şekilde kullanıldığını belirterek, MHRS kullanımında hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini söyledi.

Kara, hastane kuyruklarında bekleme döneminin MHRS ile bittiğini ve sistem üzerinden geçen yıl ocak ayında alınan randevu sayısının 13 bin 798 olduğunu belirterek, “ Bu rakam 2017 Ocak ayında 20 bin 272’ye ulaşmıştır. Yine 2016 Ocak ayında acile başvuran hasta sayısı 28 bin 542 iken, 2017 Ocak ayında 26 bin 890 olması halkımızın acili kullanma konusunda da bilinçlendiğini göstermektedir." dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan ise vatandaşların MHRS’yi etkin kullanmasından memnun olduklarını kaydederek, sistem sayesinde vatandaşlarımız poliklinik önlerinde gereksiz yere zaman kaybetmediklerini, bu sistem ile artık hastaların hastaneyi değil, hastanenin hastaları beklediğini vurguladı.

Doğan, tüm Karabük halkına daha kaliteli, hızlı, güvenilir sağlık hizmeti sunmak için genel sekreterlikle işbirliği içinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.