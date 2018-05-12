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12 Mayıs 2018 16:12

Karabacak, çalışmaları hızlandırdı

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Karabük Milletvekili aday adayı olan Ahmet Karabacak, adım adım Karabük’ü gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Karabacak, çalışmaları hızlandırdı

12 Mayıs 2018 16:12


Kent merkezinde açtığı aday adayı tanıtım bürosunda konuşan Karabacak, Karabük’ün her tarafını gezdiklerini ifade ederek “Gittiğimiz yerlerde halkımızı dinleyip, kulak veriyoruz. Dün Eskipazar’da çalışmalarımızda çok iyi verim aldık. Partimiz bir nevi iyi bir oy potansiyeli yakalamak üzere. Yenice’de de bugün teşkilat başkanımızla beraber bir açılışa katıldık. Biliyorsunuz Yenice’nin en büyük sorunu HES. Biz HES’e hayır diyoruz hala, dün hayır dedik bugün de hayır diyoruz. Nasip olursa Ovacığımıza gideceğiz, pazar günü Safranbolu programı var.” dedi.


40 yıldan beri Milliyetçi Hareket Partisi’nde olduklarını ve aday adaylığı sürecinde halkla bütünleşmeyi ümit ettiklerini dile getiren Karabacak konuşmasını şöyle sürdürdü; “Allah nasip ederse 24 Haziran seçimlerinde cumhurun ittifakı ipi göğüsleyecektir. Allah utandırmasın. Aday adaylığı pozisyonumuzdaki gezilerimizde halkımız 24 Haziran seçimlerinde adaya bakacaklarını ona göre oylarını vereceklerini söylediler. Siyasi parti düşünmediklerini ama Cumhur ittifakının yanındayız diyorlar. Karabük’de ki siyasi partilerin aday adayları hepsi birbirinden değerli insanlardır. Ama Milliyetçi Hareket Partisinin adayları bizim için herkesten değerlidir. Çünkü bizim partimiz ve bizi yetiştiren ocaklarımız var. Kısaca şunu söylemek istiyorum, Karabük’de 24 Haziran seçimlerinde seçmen sandıkta partiye değil adaya oy verecek.”




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