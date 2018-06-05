Karabacak, ”İttifakımıza ve partimize destek bekliyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük milletvekili adayları Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek ve Ahmet Dönmez Vali Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti. Vali Çeber ile bir süre basına kapalı görüşen adaylar, valilik çalışanlarıyla sohbet ederek destek istedi.

MHP Karabük milletvekili adayları valiliğin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve idare çalışanlarını, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve müftülük çalışanları ile İl Defterdarı Osman Koçaş ve Defterdarlık çalışanlarını ziyaret etti. Kendileri gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür eden MHP Karabük milletvekili adayı Seyit Ahmet Karabacak, "24 Haziran’da kamu personelimizden de Cumhur İttifakı’na ve partimize destek bekliyoruz" dedi.