Karabük ‘Altın bebek dostu il' olmaya hak kazandı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık oluşturmayı sağladığı için ‘Altın Bebek Dostu İl' plaketi ile ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekipler konu ile ilgili eğitilmekte ve aldıkları eğitim doğrultusunda hastane uygulamalarını geliştirmektedirler. Hastane uygulamalarının yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarılı sağlayanlar ‘Altın Bebek Dostu İl' ödülü almaktadır.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'de hastane uygulamalarının yanı sıra yaptığı sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağladığı için ‘Altın Bebek Dostu İl' olmaya hak kazandı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 'Altın bebek İl Dostu Plaketi' ile ödüllendirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törende Karabük adına plaketi İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özdemir ve Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birim Sorumlusu Recep Ay aldı.