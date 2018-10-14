Karabük Barosu 13. olağan genel kurulu yapıldı

olağan genel kurulunu gerçekleştirirken, iki adayın yarıştığı genel kurulda, Başkan Rıdvan Erdoğan beşinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Baro Sosyal Tesislerinde düzenlenen genel kurulda yapılan seçimlerde Av.Rıdvan Erdoğan ile Av. Habibe Kuzyaka aday oldu. Seçimde Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan 75 oy alarak 5'inci kez Karabük Barosu Başkanlığına seçildi. Av. Habibe Kuzyaka ise 67 oy aldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Erdoğan geçmiş iki yıllık dönem içinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Erdoğan 13. olağan genel kurulun baro ve meslek camiasına hayırlı sonuçlar getirmesini dileyerek, “Yönetim Kurulu olarak görevde bulunduğumuz son iki yıllık dönem içinde ülke gündemi, yargı ve meslek camiamızın gündemi bakımından oldukça yoğun ve hareketli günler geçirdik, halende geçirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkemizde yargı sistemi içinde adeta büyük bir deprem meydana geldi ve süreç içinde 4 bin civarında hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Bunun yanında adliye personeli bağlamında da çok sayıda ihraç meydana geldi. Tüm bu gelişmeler ülke genelinde adliyelerde hizmetlerin yürütülmesinde sıkıntı ortaya çıkardı. Kadrolardaki boşalmalar sebebiyle pek çok mahkemenin işleyişinde aksamalar meydana geldi. Diğer yandan avukatlık mesleğinin ifası noktasında OHAL süreci sebebiyle çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Geçtiğimiz iki yıllık dönem tüm barolar ve meslek camiamız bakımından genelde bu tür sıkıntılarla, sorunlarla mücadele ile geçti” dedi.

“Meslektaşlarımız rahat bir ortamda görüşmelerini yaptı”

Erdoğan, bu süreçte Baro olarak mesleğin ifasında ortaya çıkan sorunlara karşı idari ve adli tüm birimlerde gerekli müdahaleleri anında yaparak meslektaşlarının yanında olduklarını ifade ederek, “Başsavcılık ve emniyet birimleri ile sürekli temas halinde olarak avukatlık hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlara karşı tepkimizi ortaya koyduk, soruşturma süreçlerinin CMK hükümlerine uygun biçimde yapılması için gereken mücadeleyi verdik. Meslektaşlarımızın cezaevinde müvekkilleri ile görüşmelerinde çıkan sorunlara sürekli müdahil olarak ülke genelindeki pek çok cezaevine nazaran Karabük Kapalı cezaevinde meslektaşlarımızın rahat bir ortamda müvekkilleri ile görüşmelerini temin ettik. Bu bağlamda ülke genelinde pek çok cezaevinde avukat müvekkil görüşmeleri kamera takibinde ve görevli personel eşliğinde yapılırken ilimiz cezaevinde bu uygulama hiç olmadı ve meslektaşlarımız rahat bir ortamda görüşmelerini yaptılar” diye konuştu.