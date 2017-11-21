Karabük-Bartın Karayolu trafiğe açıldı

Sabah saatlerinde aniden bastıran ve etkisini giderek sürdüren kar yağışı sonrası hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yollarda kaldı. Kapanan yol karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmasının ile temizlenirken, makas kırması sonrası yolda kalan TIR’ın çekilmesi ile yeniden ulaşıma açıldı.

1030 rakımlı Ahmet Usta geçidinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yoldan geçen vatandaşlar karın keyfini kartopu oynayarak doyasıya çıkardı. Kar ile birlikte doğada beyaz örtüye büründü. İzleyenlere eşsiz bir manzara sergileyen çam ağaçları seyrine doyumsuz güzellikleri ortaya çıkardı.

Diğer yandan, Safranbolu’nun Bağlar ve Köyiçi mevkilerinde kar etkisini göstermeye başladı.