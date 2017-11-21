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21 Kasım 2017 10:45

Karabük-Bartın Karayolu trafiğe kapandı

Sabaha karşı başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı sonrası Karabük-Bartın Karayolu trafiğe kapandı.

Karabük-Bartın Karayolu trafiğe kapandı

21 Kasım 2017 10:45


Yer yer kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Karabük-Bartın Karayolu, sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği yolda çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı. Safranbolu Kirkille mevkiinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bölümde yola hazırlıksız çıkan araçlar geri dönmeye başladı. Bazı sürücülere Trafik polisleri yardım ederek araçları itti. Araçlarında kar lastiği bulunmayan bazı sürücüler ise zincir taktı. 1030 rakımlı Ahmet usta mevkiinde makas kıran bir tır nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, polis ekipleri Eflani ilçesine gidecek sürücülere yol veriyor.


Bu sırada Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme çalışması başlatırken, polis ekipleri makas kıran tır’ın kaldırılması için çalışma başlattı.




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