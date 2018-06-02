Karabük Başbakan’a hazırlanıyor

00’da Karabük’te yapacağı miting için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Miting alanı hazırlıklarını yerinde takip eden AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Yarın başbakanımız Karabük’te olacak ve halkımıza hitap edecek. Karabük ile ilgili müjdelerini verecek. Biz de AK Parti Teşkilatı olarak iki üç gündür bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dün akşam başbakanımızın güzergahındaki düzenlemeler yapıldı. Bugün de kent meydanındaki düzenlemelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam itibariyle süslemelerimizi bitireceğiz. Yarın Karabüklü halkımızla güzel bir miting alanında başbakanımızı dinleyeceğiz" dedi.

"Halkımız, başbakanımızı bir daha göremeyecek"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir sisteme geçeceğini de belirten Altınöz, "Bugün Karabük için özel bir gün, çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin en son başbakanının Karabük’e son gelişi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum Karabüklü hemşehrilerimiz bundan sonra Karabük’te başbakanı göremeyecekler. Çünkü cumhurbaşkanlığı sistemiyle başbakanlık sistemi kaldırılıyor. Onun için Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanının mitingini dolduralım. İnşallah Başbakanımızın genel ve Karabük ile ilgili müjdelerini dinleyeceğiz. Karabük halkımıza güveniyoruz, halkımız cumhurbaşkanımızı ve başbakanımızı çok seviyor. Yarın da burada hem AK Parti teşkilatının ve halkımızın miting alanını dolduracağına inanıyorum" diye konuştu.

"Seçimin sonucuyla ilgili bir endişemiz yok"

24 Haziran seçimlerinde Karabük’te AK Parti’nin üç milletvekili alamayacağına dair söylentileri de değerlendiren Altınöz, "16 yıldır siyasetin içindeyim. AK Parti ile siyasete başladım. 2002 seçimlerinden tutun 2007, 2011, 2015 seçimlerinde de bu söylemleri duyduk. Seçim sandıkta sonuçlanır. Biz seçimin nasıl sonuçlanacağı, kaç milletvekili olacağı ile ilgilenmiyoruz. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz AK Parti Teşkilatı olarak. Halkımızın, herkesin elini sıkarak, AK Parti’nin yaptıklarından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Halkımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Seçimin sonucuyla ilgili bir endişemiz yok. Karabük’te 3-0 alacağız. Her seçimde olduğu gibi AK Parti klasiği burada olacak. Karabüklü halkımız AK Parti döneminde çok kazanımlar elde etti. Bu kazanımları kaybetmemek adına, Karabük’e gelecek yatırımların artması adına bizi destekleyeceklerini düşünüyorum. Karabük’ümüz büyümeye devam ediyor ve bu büyümenin devam etmesi için AK Parti’nin 3-0 alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.