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13 Temmuz 2018 13:40

Karabük Belediyesi araç filosuna yenisini ekledi

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) tarafından Karabük Belediyesi’nde hizmet bünyesinde çalışacak 1 adet vidanjör aracı verildi.

Karabük Belediyesi araç filosuna yenisini ekledi

13 Temmuz 2018 13:40


Karabük Valisi Kemal Çeber’in yoğun çabaları ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’ün destekleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği’nden Karabük Belediyesine 1 adet vidanjör aracı temin edildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Valisi Sayın Kemal Çeber’in yoğun çabalarından ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’ün desteklerinden dolayı, Karabük halkı adınaVali Çeber ve Güngör’e teşekkürlerini ileterek, aracın Karabük’e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.




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