Karabük Belediyesi çevre temizliğine devam ediyor

Belediyenin temizlik ekiplerince tazyikli suyla sokak, cadde ve pazar yerleri biriken toz, toprak ve çamurdan da temizleniyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Karabük Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Böylece yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalıklarında önüne geçiliyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, el birliği ile halka nasıl hizmet yapabilecekleri anlayışında olduklarını belirterek, “Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri çevre temizliğidir. Kentimizin temizliği ile ilgili çalışmalarda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça titiz bir şekilde çalışmaktalar. Amacımız halkımızın daha temiz yollarda yürümesidir” dedi.