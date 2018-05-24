Karabük Belediyesi, dilencilere göz açtırmıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilenerek vatandaşın duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonları arttırdı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilencilerin üzerindeki paralara el konulurken, dilencilik yapan kişilere kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Karabük’te ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapıldığını belirterek, “Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getiren kişilere itibar etmeyiniz. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediyemizce, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenli olarak yardımlar yapılmaktadır” dedi.