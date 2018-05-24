Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 18:15

Karabük Belediyesi, dilencilere göz açtırmıyor

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmıyor.

Karabük Belediyesi, dilencilere göz açtırmıyor

24 Mayıs 2018 18:15


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilenerek vatandaşın duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyonları arttırdı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilencilerin üzerindeki paralara el konulurken, dilencilik yapan kişilere kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Karabük’te ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapıldığını belirterek, “Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getiren kişilere itibar etmeyiniz. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Belediyemizce, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenli olarak yardımlar yapılmaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç