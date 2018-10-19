Karabük Belediyesi E-Devlet'te

Karabük Belediyesi'ne artık E-Devlet portalı üzerinden güvenli bir şekilde ulaşılarak, birçok belediyecilik hizmetinin hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirebileceği belirtildi.

Vatandaşların TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Karabük Belediyesi üzerinden Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama gibi hizmetlerden faydalanabilecekleri ifade edildi.