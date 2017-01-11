Karabük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Karabük Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için belli bölgelerde yemleme çalışması yaptı.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Karabük Belediyesi sahip çıkıyor. Belediye ekipleri Karabük’ün belli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakıyor.

Yoğun kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşadıklarını, bu nedenle belirli noktalara hazır kuru mama bıraktıklarını belirten Belediye Veteriner Hekimi Selim Korkmaz, “Karabük Belediyesi olarak barınaktaki hayvanların yanı sıra sokakta yaşayan hayvanların da beslenmesi için özellikle kış dönemlerinde çalışmalarımız arasında yer alıyor. Belirli mahallelerimizde yapılan beslenme ve su odaklarımız mevcut yoğun kar yağışı nedeniyle bu alanlara günlük mama takviyesi yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Kış aylarında yemek artıklarını sokak hayvanlarının ulaşabileceği alanlara bırakmak her vatandaşın yapabileceği bir katkıdır. Biz belediye olarak çalışmalarımızı hayvan koruma derneklerinde görev yapan arkadaşlarla yürütmekteyiz. Belediye olarak bundan sonra da mama bırakmaya devam edeceğiz” dedi.