Karabük Belediyesi'nden çevre temizliği

Temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdüren Karabük Belediyesi, yolları tazyikli su ile yıkayarak toz, toprak, çamur ve kötü görüntülerden arındırmış oluyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Karabük Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor.

Böylece yapılan yol yıkama çalışmaları ile yol kenarları ve kanallarda biriken çöplerin çevreye yaydığı kokunun ve hastalıkların da önüne geçmiş oluyor.