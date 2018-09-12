Karabük Belediyesi'nden Karabük'e yeni park alanları

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 5000 Evler, Üniversite, Kurtuluş ve Fatih Mahallelerinde devam eden park çalışmaları modern ve kent yapısına uygun olarak yapılıyor.

Çalışmaların devam edildiği parklarda çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol sahası ile vatandaşların rahat soluk alabileceği dinlenme alanları ile kamelyalar olacak. Karabük Belediye Başkanı Rafet vergili tarafından verilen talimatlar sonucunda Karabük'ün çeşitli mahallelerinde park yapımına müsait ve ihtiyaç duyulan alanlarda yapılan parklar spor ve sosyal alanlarının canlanmasını sağlıyor. Hem çocukların, hem yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendiren parklarda ferah alanlar oluşturuluyor. Mahalle sakinleri bu bölgelerde hem çocukların, hem de ailelerin vakit geçirebilecekleri güzel bir sosyal alan oluşturulmasından dolayı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür ettiler.

Merdiven çalışmaları da devam ediyor

Karabük Belediyesi tüm birimleriyle hizmeti vatandaşa ulaştırmaya çalışıyor. Üst yapı çalışmalarına şehrin birçok bölgesinde devam eden belediye ekipleri, yol ve kaldırım yapımı gibi çalışmaların yanı sıra, şehrimizin oldukça dik ve engebeli olmasından dolayı vatandaşların gidecekleri yerlere rahat ve güvenli bir şekilde gitmeleri için yeni merdiven yapım çalışmalarını sürdürüyor.