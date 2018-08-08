Karabük Belediyesi’nden mezarlıklara anıtsal giriş kapısı

Kurban Bayramı öncesi yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıkların girişleri hem görsel olarak yenilenirken hem de vatandaşların daha rahat ziyaret etmeleri sağlanmış olacak. Öğlebeli, 5000 Evler, Karabük Mahallesi ve Kapullu Mahallesinde devam eden çalışma ile Karabük’te yaşayan ve şehir dışından gelen vatandaşla mezarlık ziyaretlerini huzurlu ve rahat yapabilmeleri için, Karabük genelindeki mezarlıkların temizleme, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mezarlıkların anıtsal giriş kapıları kullanıma açılacak.

Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki kurumuş otların temizliği, kaldırımların boyanması ve mezarlıklara çiçek dikimi ile anıtsal giriş kapıların Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerine hazır hale getirilmesi hedefleniyor.