Karabük Emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Uyuşturucu Madde Temin Ticareti’ yapan sokak satıcıları ve ‘torbacı’ tabir edilen şüphelilere yönelik olarak çalışma yaptı. Üç gün süren teknik ve fiziki takip sonucu toplam 11 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Temin Ticareti’ ve uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Şüphelilerden Ö.Y. (38), F.K. (38), T.Ö. (24) ve L.B.A. (24) isimli şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 270 gr esrar maddesi, 8 gr Bonzai, 2 gr Metamfetamin, 2 adet hassas terazi,1 adet Bong şişesi, 2 adet sigara sarma kağıdı, 300 adet Hint keneviri bitkisi, 2 adet Extacy hap, 310 gr Skunk, 7 gr Hint keneviri tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 61 adet fişek ele geçirildi.