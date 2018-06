Karabük Genç MÜSİAD kuruldu

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, 1990 yılında kurulan MÜSİAD’ın Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde ekonomiye yön veren bir topluluk haline geldiğini belirterek, “ MÜSİAD artık Dünyada küresel bir güç. Dünyanın 81 ülkesinde ve 189 noktasında var. Kendi alanında kamu yararına dernek statüsündeyiz. Dış ticaretin yanında dünya görüşü ve ülke sevdalılığı ile milli duruş var. Bizler inşallah genç işadamları olarak birinci vazifemiz genç kardeşlerimizi aramıza katıp daha fazla teşkilatlanmayı sağlamak. Bizim bu çatı altında en büyük emelimiz, bizler gibi iş hayatına donanımlı işadamları yetiştirmek. Sadece ekonomik bilgi değil, siyasi bilgisi, kültürel bilgisi, sosyal duyarlılığı, erdemliliği, liyakati, ahlakı, geçmişine duyarlı, bu anlamda kendini çok iyi yetiştirmiş, Türkiye’yi her anlamda temsil edebilecek bir iş adamı kimliği ile ön plana çıkartmaktır” dedi.

Genç MÜSİAD Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay ise, Genç MÜSİAD’ın, önemli bir gücü ve tesir alanı olan genç iş adamlarını ve genç müteşebbisleri yetiştiren, girişimci gençleri teşvik eden, girişime ve değişime yön veren gençlerin bir arada bulunduğu ve yetiştiği bir kurum olduğunu söyledi.

Uluçay, Türkiye’nin her alanda ilerlemesine ve büyümesine katkı sağlamak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, “Karabük’te kurduğumuz Genç MÜSİAD teşkilatı olarak Karabük’ümüz başta olmak üzere ülkemizin gelişimi için tüm gücümüzle çalışacağız. Her geçen gün büyüyen MÜSİAD ailemizin ülkemizin hedefleri doğrultusunda gelişim gösterdiğinin altını çizmek isterim. Bizler genç MÜSİAD olarak 2023 hedefleri kapsamında ülkemizin her alanda ilerlemesi ve büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Genç MÜSİAD Karabük Yönetim Kurulu’nda, Sektör Kurulları Birim Başkanı Çelen Uygar As, Yurtiçi Teşkilatlanma Birim Başkanı Ahmet Can Özçelik, Kurumsal İlişkiler Birim Başkanı Mustafa Köşker, Üye İlişkileri Birim Başkanı Eren Keskin, Girişimcilik Birim Başkanı Gürkan Sönmez, Eğitim ve Proje Birim Başkanı Hasbi Ünal, Üye Kabul Birim Başkanı Emre Yunus Akın, Üniversiteler ve Liseler Birim Başkanı Ebru Uğurlu, Üniversite Sorumlusu Yağmur Cengiz, Üyeler Rasim Saray, Kamil Öztürk, yer aldı.