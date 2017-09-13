Karabük Hatipoğlu barajında sona gelindi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Karabük’te nasibini almaktadır.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Batı Akdeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında bulunan Karabük şehir merkezi ve Safranbolu ilçesine yıllık 32,5 milyon m3 içmesuyu sağlandığını ve Karabük’te 28 derenin ıslahını tamamlandığını söyledi.

Acu, çalışmaları hızla devam eden Karabük Hatipoğlu Barajında sona gelindiğini belirterek, “ Baraj ve sulaması tamamlandığında toplam 4 bin 930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Projede Dolusavak imalatları tamamlanarak gövde dolgusunda son aşamaya gelinmiş olup dipsavak cebri boru imalatları devam etmektedir. Hatipoğlu barajı ve sulaması Kasım ayı başında tamamlanarak hizmete alınacaktır. ‘dedi.

Ac ayrıca, temelden yüksekliği 32,35 metre olan barajın tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,33 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini de kaydederek, projenin yapılmasında en büyük destekçileri olan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.