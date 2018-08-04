Karabük İl Özel İdaresi Bartın’da incelemelerde bulundu

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Bartın İl Özel İdaresi tarafından Akçamescit yerleşkesinde bulunan Kilit Parke Yapım ve Beton Santrali Tesisi ile bölgede ilk defa yapımı gerçekleştirilen silindirle sıkıştırılmış beton yol yapım çalışmaları hakkında bilgiler alındı.

Bartın İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, beton asfaltın sıcak asfalta göre çok daha uzun ömürlü olduğunu ve yapılan çalışmalarla 30 yıl bozulmayan yüksek standartlı beton yolların köylere kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu kapsamda modern bir tesisi de il özel idaresine kazandırdık. Kurulan tesis ile yaklaşık iki aydır üretim yapıyoruz ve güzel sonuçların ortaya çıktı” dedi.

Bartın İl Özel İdaresi ile sürekli irtibat halinde bulunduklarını söyleyen Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını, Bartın İl Özel İdaresi olarak yapılan çalışmayı da yakından takip ettiklerini belirtti. Uzun, “2003 yılında Karabük Köy Hizmetlerine İl Müdürü olarak geldiğimde sıcak asfaltı geçtim sathi kaplama bile Karabük için hayaldi ama şuanda 3 bin kilometre yolumuz var ve taksilerin gidemeyeceği yol yok. Sağ olsunlar Meclis Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizde bizlere çok destek verdiler. Araç parkı olarak güçlüyüz. Kendi asfaltımızı üretir hale geldik ve 3 senede 450 kilometre sathi kaplama yaptık. Bu bizim için büyük bir başarıydı. Şimdi ise beton asfalt ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Katıldığım seminerler ve burada sizlerden aldığımız bilgiler bizleri daha da aydınlattı. İnşallah bizlerde Karabük’te böyle bir çalışma ile yine ilkleri başarırız. Bizleri bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda Allah kolaylıklar versin” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanımız Ahmet Sözen’de beton asfalt konusundaki bilgilerinin pekiştiğini ifade ederek, "Teknik anlamda ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilerimizin pekişmesine yardımcı oldunuz. Burada olmamızın nedeni daha güzeli daha iyiyi bulabilmek için buradayız. Meclis Başkanımız Kenan Bey ile sürekli bu konu hakkında konuşuyorduk ve bugünde burada bizleri misafir ederek beton asfalt konusunda bizleri bilgilendirdiniz. Bartın İl Özel İdaresi’ne ve İl Genel Meclisi’ne çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.