Karabük Lavanta kokacak

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, havaların son birkaç gündür yumuşamasının ardından tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta dikimi çalışmalarına başladı.

Karabük Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentin düzen ve temizliğine verdikleri önem kadar görüntüye de önem verildiği belirtilerek, “ Park ve Bahçeler ekipleri kavşaklara ve refüjlere binlerce lavanta dikerek, Karabük’ün çehresini daha da güzelleştiriyor. Çiçek dikim çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.” denildi.