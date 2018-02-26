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26 Şubat 2018 12:34

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi

26 Şubat 2018 12:34


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.


Karabük ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Karabük’ten B.B. (43), B.T. (25), M.G.S. (21), M.D. (21) ile Bursa’dan S.T. (26), Y.Y. (25) ve A.A. (29) olmak üzere ilk etapta 7 kişi gözaltına alınmış aranması olan R.B ise daha sonra yakalanmıştı.


İkisi bayan 5’i üniversite öğrencisi olan toplam 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan operasyon kapsamında şüphelilerin üst ve adres aramalarında, 29 gram metamfetamin ile 9.40 gram esrar ele geçirilmişti.




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