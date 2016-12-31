Karabük polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Karabük’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu getirdiği tespit edilen İrfan K. ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan K. çıkarıldığı mahkeme tarafından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.