Karabük protokolü güne Yenice’de başladı

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel’in misafiri olarak Yenice’ye tren ile gelen Vali Kemal Çeber’e Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Karabük Valiliği Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamları , İl Jandarma Komutanı J. Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve kurum müdürleri eşlik etti. TCDD’na ait 7:15 treni ile Karabük’ten Yenice’ye hareket eden Vali Çeber ve beraberindeki heyet yolculuk boyunca DDY Gar Müdürü Aydın Çeştepe’den yenilen “Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon” çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Makinist kabininde bir süre yolculuk yapan Vali Kemal Çeber eşsiz doğal güzelliklerin arasında gerçekleşen yolculukta en şanslı kişilerin makinistler olduğunu, vagon yolculuğu esnasında bu güzellikleri bu kadar net görme şansının olmadığını ifade ederek, makinistlere görevlerinde başarılar diledi.Yenice İstasyonunda Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel tarafından karşılanan Vali Kemal Çeber ve beraberindeki heyet daha sonra doğa yürüyüşü için Ihlamur Teras hareket ettiler. Gerçek bir ağaç müzesi olan Yenice Ormanlarında gerçekleşen doğa yürüyüşü esnasında Kaymakam Demirel, Yeni Ormanlarında Uludağ Göknarı, Doğu Kayını, Sarı Çam, Kara Çam, Kızıl Çam, Istıranca Meşesi, Virgiliana Çınarı, Ceviz, Dişbudak, Kızıl Ağaç, Fındık, Porsuk, Gümüş Ihlamur, Akağaç, Kızılcık, Şimşir, Kontus Defnesi, Erguvan gibi çeşitli ağaç türlerini yer aldığını, bu ekosistem içinde tipik ve nadir birçok bitki ve hayvan türünün bulunduğunu ifade etti.

Doğa yürüyüşünün son bölümünü bisiklet ile yapan Vali Kemal Çeber; “Yenice ilçemiz bizim için oldukça önemli, ilçemizin %86’sı ormanlarla kaplı. Avrupa’da korunması gereken 100 ve ülkemizin en önemli ormanların içerisinde yer alarak korunması gereken 9 ormandan biri de Yenice Ormanlarımız. Buranın turizm açısından değerlendirilmesi yönünde oldukça geniş çaplı çalışmalar yürütüyoruz. Yenice Doğa Treni adı altında yürüttüğümüz proje kapsamında il müdürlerimizle yol güzergâhını görebilmek amacıyla bugün bu etkinliği düzenledik. Güzergâhı ve güzelliklerini gördük ve bir kez daha hayran kaldık diyebilirim. Burada il müdürlerimizle birlikte Yenice’nin tanıtımı başta olmak üzere başka ne tip projeler yapabiliriz, paydaş artırabilir miyiz, projeler çeşitlendirebilir miyiz, bunları tartıştık. Oldukça verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyor, katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.