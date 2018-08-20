Karabük Protokolü vatandaşların bayramını kutladı

Vali Çeber’den kurban bayramı mesajı

Karabük Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayımladı.

Çeber, dini bayramların, milli birlik ve kardeşliğin, iyilik ve güzelliklerin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının her zamankinden daha fazla hissedildiği ve yoğunlaştığı önemli günler olduğunu belirtti.

Bayram süresince sergilenen güzel hasletlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmaması ve tüm toplumu kuşatmasının ortak dileği olduğunu dile getiren Vali Çeber, şunları söyledi: “Bu kutlu günler vesilesiyle; aziz şehitlerimiz ve onların bizlere birer emaneti olan aile fertlerini ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık ve komşuluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle birlikte olmak ve kucaklaşmak bizi daha da güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Karabüklü hemşehrilerimin Kurban Bayramını gönülden kutlarım.”

Vergili vatandaşların kurban bayramını kutladı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve Karabüklü hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Ayrıca Vergili, Kurban Bayramı öncesi Karabük Belediyesi olarak vatandaşların Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri ve kurbanlarını sağlıklı bir şekilde alarak kesebilmeleri için gerekli önlemlerin tümünü aldıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın Kurban Bayramı mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Refik Polat mesajında, Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlardan olan Kurban Bayramı’nı karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirterek, “Bizi birlikte güçlü kılan ortak tarihimize, değerlerimize ve kardeşlik duygularımıza daha sıkı sarılmamıza yol açacağına inandığımız mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ediyor; bayramın, ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz’den bayram mesajı

Bayramların sevgi, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en kuvvetli olduğu günler olduğunu dile getiren AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacak. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimin, ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı‘nı kutluyor, tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.