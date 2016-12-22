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22 Aralık 2016 17:46

Karabük tabiat turizm çalıştayı yapıldı

Karabük tabiat turizm çalıştayı yapıldı

22 Aralık 2016 17:46

Karabük Valiliği ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün desteği ile "Karabük Tabiat Turizm Çalıştayı" düzenlendi.
Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Mehmet Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Yenice Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Çalıştayın hayırlı ve verimli olması dileklerinde bulunan Vali Mehmet Aktaş, “Karabük ilimiz, merkezi itibariyle aslında bir sanayi şehridir, sanayi ile var olmuş bir şehirdir. Ama bunun yanında çok ciddi anlamda tabiat varlıklarına, tabiat güzelliklerine, doğa güzelliklerine sahip bir ilimizdir. Ayrıca Safranbolu gibi dünyada eşi az bulunur, belki de hiç olmaya muhteşem bir açık hava müzesine, tarihi bir mekana sahip. Cografi konumu itibariyle de büyük yerleşim yerleri olan Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok merkezi bir konumdadır. Ulaşılması çok rahat ve kolay olan bir cografi konuma sahiptir. Günümüz dünyasında turizmde doğaya, tabiata yönelen ciddi bir mantık, felsefe değişikliği söz konusu. İlimizdeki mevcut çok özel kanyonlar,yaylalar, mağaralar, tabiat ve kültür parkları belli oranda turizme sunulmuş. Bana göre en önemlilerinden biri olan ve en öne çıkanı cam teras. Türkiye’de belkide il örnektir. Yılda yaklaşık 400-500 bin ziyaretçisi olan bir mekandır. Yine Yenice ormanlarımız dünyanın yüz sıcak noktasında biri olarak tescil edilmiştir. Bulak mağarası, Eskipazar ilçemizdeki Hadrianapolis antik kent gerçekten belli oranda bilinen, ilgi duyulan yerler. Şüphesiz bunlar yeterli değil. Bize düşen bundan sonrası için doğal güzelliklerimizi, orjinalliklerini kaybetmeden koruyabilmek, orjinalliğini bozmadan tesisleşebilmek ve bunları tanıtabilmek. Bu çalıştayın da en önemli amacı bence bu olması lazım. Bu konsept içersinde potansiyellerimizi, varlıklarımızı daha fazla ön plana çıkartabilmek ve daha fazla turist çekebilmek için el birliği ile bütün kurumlarımızın işbirliğinde hareket etmeliyiz. Çalıştayın hayırlı, uğurlu ve verimli olmasını temenni ediyorum. Çalıştaya katkı ve emek verecek arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.”diye konuştu.
Konuşmaların ardından ekoturizm faaliyetlerinin sosyokültürel boyutları, ekoturizm planlamasında izlenecek yöntemler ve köprülü kanyon milli parkı örneği, Karabük ekoturizm potansiyeli, Safranbolu turizm çalışmaları, Eskipazar ekoturizm çalışmaları, tabiat turizmi master planları süreci ve korunan alanlarda planlanan ekoturizm faaliyetleri hakkında katılımcılara sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.
Çalıştay, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sonuç raporunun oluşturulmasıyla sona erdi.



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