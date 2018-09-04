Karabük TSO denetimlerden başarı ile geçti

Türk Loydu bağımsız denetçisi Ali Güneş ve Ayşe Nur Atay tarafından gerçekleştirilen TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001:2015 yeni versiyonu denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.

İlk defa belgelendirme başvurusu yapılan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile üyelerin ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda yapılan denetimde sistemin gereklilikleri ve dokümantasyon uygunluğu incelendi. Denetim sonucunda Türk Loydu bağımsız denetmeni Güneş, “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve istenilen düzeye geldiği görülmüş olup Karabük Ticaret ve Sanayi Odası belge almaya hak kazanmıştır’ dedi.

Türk Loydu Denetçisi Ayşenur Atay ise, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkikinde Karabük TSO’nun standarda uygun sistemi kurduğu ve istenilen düzeye geldiği gözlemlendiğini böylece belge almaya hak kazandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, göreve geldikleri günden bu yana TSO’nun ve üyelerinin gelişmesine yönelik eğitimlerde kalite sistemlerine önem vererek geliştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Bu kapsamda gerçekleşen denetim sonucunda belge almaya hak kazandığımız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi ile üyelerimize ve paydaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesi daha da artacaktır. Bu süreç içerisinde sistemin kurulmasından belgelendirme sistemine kadar geçen süreçte emeği geçen ve katkıda bulunan tüm Oda Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Meslek Komitelerimize ve personellerimize teşekkür ediyor hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.